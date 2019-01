Hamburg

Abschlusssieg für St. Pauli, Ziereis und Zander verletzt

16.01.2019, 18:29 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli beklagt zum Abschluss seines Spanien-Trainingslagers zwei verletzte Spieler. Die Verteidiger Philipp Ziereis und Luca Zander mussten am Mittwoch in Oliva beim 3:2 (2:1)-Sieg im Testspiel gegen den deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden vorzeitig vom Feld. Bei Ziereis wird eine schwere Knieverletzung befürchtet.

"Bei ihm wird im Krankenhaus gerade ein MRT gemacht. Das Gefühl ist nicht so gut, das könnte auch etwas Schlimmes sein", berichtete Trainer Markus Kauczinski nach dem Match vom Pech des 25 Jahre alten Manndeckers. Bei Rechtsverteidiger Zander (23/Sprunggelenkblessur) sei es hingegen "wohl nicht so schlimm", betonte der Coach.

Zander hatte die Kiezkicker am Mittwoch in der 14. Minute in Führung gebracht. Winter-Zugang Alexander Meier (47.) mit seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel und Sami Allagui (120./Foulelfmeter) erzielten in der über 2 x 60 Minuten angesetzten Begegnung die Tore für den FC St. Pauli. Nach einwöchigem Aufenthalt wird der Kiezclub am Donnerstag in die Heimat zurückreisen.