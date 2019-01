Feldberger Seenlandschaft

Bagger mit Schaufel im Wert von 32 000 Euro gestohlen

16.01.2019, 21:02 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Region Feldberger Seenlandschaft einen Bagger aus einem Baubetrieb gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, verschwand er samt Baggerschaufel in der Nacht zu Mittwoch in Krumbeck (Mecklenburgische Seenplatte). Die Täter müssen demnach mindestens ein Fahrzeug mit Anhänger oder einen Lastwagen gehabt haben, um den schweren Mini-Bagger zu transportieren. Der Sachschaden wurde auf mindestens 32 000 Euro geschätzt. Es war der erste größere Baumaschinendiebstahl 2019 an der Seenplatte.