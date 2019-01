Passau

Urteile im Prozess um Tod von Maurice K. in Passau erwartet

17.01.2019, 01:34 Uhr | dpa

Ein Dreivierteljahr nach dem gewaltsamen Tod des Schülers Maurice K. in Passau sollen heute die Urteile im Prozess gegen die vier Tatverdächtigen gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche vor dem Landgericht Haftstrafen zwischen drei Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten gefordert, in einem Fall zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung. Die Verteidiger sahen bei einem Angeklagten eine Haftstrafe und bei zweien Freispruch als angemessen an. Der vierte Angeklagte soll nach dem Willen seines Anwalts Sozialstunden leisten und in einer Jugendeinrichtung bleiben.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Verdächtigen ursprünglich unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Davon rückte sie nach Gerichtsangaben in ihren Plädoyers ab. Stattdessen warf die Anklagebehörde den jungen Männern unter anderem gefährliche Körperverletzung vor. Die Verteidiger sahen lediglich bei zwei der Angeklagten gefährliche Körperverletzung als gegeben an.

Der 15 Jahre alte Maurice K. hatte sich im April mit einem der Angeklagten zu einer körperlichen Auseinandersetzung verabredet. Laut Anklage mischten sich Umstehende in die Schlägerei ein, die Situation eskalierte. K. wurde tödlich verletzt.