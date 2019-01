Magdeburg

CDU-Fraktion berät Straßenausbaubeiträge und Grundsteuer

17.01.2019, 01:38 Uhr | dpa

Die CDU-Landtagsfraktion hat sich zu Jahresbeginn zu einer dreitägigen Klausur zusammengesetzt. Die Ergebnisse der Beratungen will der Vorsitzende Siegfried Borgwardt heute in Magdeburg vorstellen. Dazu kommt ein Ausblick auf die Arbeitsschwerpunkte in diesem Jahr.

Die Abgeordneten haben sich nach Fraktionsangaben unter anderem mit Straßenausbaubeiträgen, der Reform der Grundsteuer und dem nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 befasst.

Zudem stand der "Funklochfinder" auf der Tagesordnung. Das Projekt hatte die Fraktion im September vergangenen Jahres auf den Weg gebracht: Über eine Homepage und eine App können Funklöcher gemeldet werden - so soll auf Probleme mit schlechtem Handy-Empfang gerade auf dem Land hingewiesen werden. Bislang gingen knapp 62 000 Meldungen auf dem Portal ein.