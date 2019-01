Neumünster

Flüchtlingszahl im Norden 2018 weiter gesunken

17.01.2019, 10:17 Uhr | dpa

Gut 4400 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr nach Schleswig-Holstein gekommen und damit rund 800 weniger als im Jahr zuvor (5214). Dies geht aus dem Zuwanderungsbericht hervor, den das Landesamt für Ausländerangelegenheiten am Donnerstag veröffentlichte. Demnach wurden im Dezember vorigen Jahres 267 Asylsuchende registriert, nachdem es im gleichen Vorjahresmonat 421 waren. 2018 gab es nur im Mai, Juni und Juli mehr Neuzugänge als im jeweiligen Vorjahresmonat. Im Spitzenjahr 2015 hatte das Land gut 35 000 Menschen aufgenommen.

Die meisten neuen Flüchtlinge kamen 2018 aus Syrien, Iran, dem Irak und Afghanistan. Knapp 57 Prozent der im vergangenen Jahr eingetroffenen Flüchtlinge haben dem Bericht zufolge gute Bleibechancen, nur gut 4 Prozent stammten aus sicheren Herkunftsländern auf dem Westbalkan.

Die beiden Landesunterkünfte in Neumünster und Boostedt waren Ende Dezember insgesamt zu 76 Prozent ausgelastet. In Neumünster lebten 519 Flüchtlinge, in Boostedt 1340. Während des Jahres gab es 860 Aufenthaltsbeendigungen: 517 Menschen reisten freiwillig aus, 343 wurden zurückgeschickt. 2017 hatten insgesamt 2106 Flüchtlinge das Land wieder verlassen.