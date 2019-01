Berlin

Machulla: DHB-Team "macht noch zu viele einfache Fehler"

17.01.2019, 11:49 Uhr | dpa

Trainer Maik Machulla von Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt sieht bei der WM ein Gefälle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. "Abwehr und Torwart sind einfach super. Im Angriff tun wir uns leider weiterhin sehr schwer, auch wenn Martin Strobel und Fabian Wiede am Dienstag stark gespielt haben", sagte Machulla am Donnerstag den Blättern des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (shz).

Der Coach wunderte sich, dass der kreative Wiede nicht bereits gegen Russland mehr Einsatzzeiten bekommen habe. "Da hat Christian Prokop zu lange an Steffen Weinhold festgehalten", meinte der 42-jährige Machulla. Die deutsche Mannschaft habe in den vergangenen Tagen zwei Gesichter gezeigt, sagte er. "Sie macht noch zu viele einfache Fehler, die sind bei einer WM teuer. Andere Mitfavoriten treten dominanter auf, vor allem Dänemark."