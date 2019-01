Hannover

Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Sender ungefährdet

17.01.2019, 11:55 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland weitgehend frei von politischer Einflussnahme. Die Unabhängigkeit der Sender sei nicht gefährdet, sagte Weil am Donnerstag bei einem Rundfunksymposium der Landesregierung in Hannover. Politiker, die Einfluss auf die Inhalte nehmen wollten, sollten sich das gut überlegen. "Es könnte nämlich sein, dass es ein furchtbarer Schuss in den Ofen wird." Weil sprach sich zugleich für einen Fortbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus, der auch in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoße. Die Rundfunksender müssten aber zu einer "aufgabengerechten Finanzierung" beitragen und auch darüber nachdenken, Angebote zurückzufahren.