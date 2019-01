Hannover

Hannovers Clubchef Kind: "Saisonziel muss Platz 15 sein"

17.01.2019, 11:55 Uhr | dpa

Für Clubchef Martin Kind zählt für die am Samstag beginnende Rückrunde von Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga nur der Klassenerhalt. "Das Saisonziel muss Platz 15 sein", sagte der Unternehmer gegenüber dem "Sportbuzzer" (Donnerstag). Die stark abstiegsbedrohten Niedersachsen rangieren vor dem Start in die zweite Halbserie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen mit nur elf Punkten auf Platz 17. "Wir brauchen noch 24, besser 27 Punkte aus der Rückrunde", forderte Kind.

Eine wichtige Rolle dafür spielt nach Meinung des 74-Jährigen vor allem der Beginn mit drei Heimspielen in den ersten vier Partien. "Es ist doch klar, dass den drei ersten Heimspielen eine besondere Bedeutung zukommt", sagte Kind. "Dazu muss aber die Heimschwäche abgestellt werden." Lediglich gegen Stuttgart (3:1) und Wolfsburg (2:1) holte die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter drei Punkte im eigenen Stadion. Auswärts wartet 96 seit 15 Monaten auf einen Erfolg.