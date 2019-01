Karlsruhe

Mord an Minister: Mutmaßlicher Terrorist in Haft

17.01.2019, 11:55 Uhr | dpa

Beamte des Bundeskriminalamtes haben in einem Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis wegen Terrorverdachts einen 39 Jahre alten Mann festgenommen. Es bestehe der dringende Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag mit. Dem Mann aus Sri Lanka würden zudem Mord und versuchter Mord zur Last gelegt. Der Mann sitze seit der Festnahme am Mittwoch in Untersuchungshaft. Er sei in seinem Heimatland 2005 am tödlichen Anschlag auf den sri-lankischen Außenminister Lakshman Kathirkamar sowie an eines versuchten Attentats auf einen weiteren Politiker des Landes beteiligt gewesen.

Den Ermittlern zufolge hat sich der heute 39-Jährige von Ende August 2002 bis Mai 2009 der terroristischen Vereinigung "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) angeschlossen. Er habe der Geheimdiensteinheit der Terrororganisation angehört und habe in dieser Funktion an den Attentaten auf die beiden Politiker mitgewirkt.

Der damalige Außenminister war 2005 erschossen worden. LTTE kämpfte damals paramilitärisch für die Unabhängigkeit des Nordens und Osten Sri Lankas. Die Vereinigung wird von der Bundesanwaltschaft als Terrororganisation eingestuft.