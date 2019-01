Berlin

Mehrere Schwimmbäder schließen für Sanierungen

17.01.2019, 11:58 Uhr | dpa

Berliner müssen sich bei mehreren Schwimmbädern auf monate- und teils jahrelange Schließungen wegen Sanierungen einstellen. Als eines von drei Großvorhaben mit Start in diesem Jahr soll das Wellenbad am Spreewaldplatz in Kreuzberg für mindestens 15 Millionen Euro komplett saniert werden, wie die Berliner Bäderbetriebe (BBB) am Donnerstag ankündigten. Das habe zur Folge, dass Besucher das beliebte Bad ab Spätherbst für mindestens zweieinhalb Jahre nicht nutzen könnten. Etwa ab Juni würden zudem das Stadtbad Tiergarten und das Reinickendorfer Paracelsus-Bad modernisiert: Dauer mindestens zwei Jahre.

Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren 60 Millionen Euro in Sanierung und Modernisierung fließen. Den Ausfall der Bäder werde man auszugleichen versuchen, erklärte Bäderchef Andreas Scholz-Fleischmann. Am Prinzenbad in Kreuzberg etwa wolle man ein kleines provisorisches Hallenbad einrichten. Den Investitionsstau der Bäder in BBB-Besitz beziffert das Unternehmen auf 170 Millionen Euro.