Mannheim

Razzia gegen Mafia: Polizei fasst mehrere Verdächtige

17.01.2019, 12:56 Uhr | dpa

Bei einer Razzia gegen die sizilianische Mafia sind in Deutschland und Italien mehrere Verdächtige gefasst worden. Insgesamt 100 Polizisten waren an der Aktion beteiligt, drei Verdächtige seien in Köln und einer in Mannheim gefasst worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rom. Insgesamt sprach die Polizei von elf Haftbefehlen, die erlassen wurden.

Die Aktion richtete sich gegen die Cosa Nostra. Den Verdächtigen wird unter anderem Drogenhandel zwischen Deutschland, Rom und Sizilien vorgeworfen. Die in Deutschland Gefassten sollen Mitglieder der "deutschen Zelle" des "Clans Rinzivillo" sein, die in Nordrhein-Westfalen tätig sei.