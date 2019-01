Chemnitz

Archäologiemuseum wirbt um Verständnis für fremde Kulturen

17.01.2019, 12:58 Uhr | dpa

"Die Welt nach Chemnitz holen" - unter dieser Überschrift plant das Staatliche Museum für Archäologie der Stadt (smac) für 2019 unter anderem zwei große Sonderausstellungen. "Wir wollen Verständnis wecken für fremde Kulturen, die Angst vor dem Miteinander nehmen", sagte Museumsdirektorin Sabine Wolfram am Donnerstag. So gibt das smac vom 1. Mai bis 14. Juli einen Einblick in "2 Millionen Jahre Migration". Mit dieser Ausstellung wolle man zeigen, dass dies nicht nur ein Phänomen unserer Zeit sei, sondern vielmehr von Anfang an das Menschsein bestimmte. Im vergangenen Jahr kamen rund 61 300 Besucher, 15 Prozent mehr als 2017.