Emden

Althusmann: Niedersachsen will Werftstandort Emden erhalten

17.01.2019, 14:18 Uhr | dpa

Niedersachsen will den Werftstandort Emden erhalten und die Beschäftigung der 85 Mitarbeiter der insolventen Fosen Nordseewerke langfristig sichern. Sein Ministerium führe dazu intensive Gespräche mit allen Beteiligten, teilte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Donnerstag mit. "Angesichts der Insolvenz der Nordseewerke Emden Shipyard (NES) im vergangenen August waren wir optimistisch, dass es Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven auf dem Gelände in Emden geben wird", erklärte der Minister. "Davon sind wir auch heute noch überzeugt." Für die Mitarbeiter müsse die Nachricht über die zweite Insolvenz innerhalb eines halben Jahres ein Schlag ins Kontor sein. Hinzu komme, dass die Gehaltszahlungen an die Beschäftigten für Dezember 2018 bislang offenbar nicht erfolgt seien.