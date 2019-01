Berlin

Minister Vogelsänger: Verbraucher wollen mehr Regionales

Produzenten aus Brandenburg sollten aus Sicht von Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) mehr regionale Lebensmittel und Agrarprodukte anbieten. "Da ist noch Luft nach oben", sagte der Minister bei seinem traditionellen Rundgang in der Brandenburg-Halle vor der offiziellen Eröffnung der Grünen Woche in Berlin. Vor allem die Hauptstadtregion sei ein wichtiger Abnehmer und könne mehr vertragen. Knapp 80 Aussteller präsentieren sich in den kommenden zehn Tagen in der Halle. Sie wollen mit Verbrauchern und dem Handel ins Gespräch kommen und das Vertrauen in regionale Produkte stärken.