Kiel

Peitz wechselt von Holstein Kiel zu Mainz 05

17.01.2019, 14:38 Uhr | dpa

Dominic Peitz verlässt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und wechselt sofort zur U23-Mannschaft des 1. FSV Mainz 05. Das teilte der Kieler Verein am Donnerstag mit. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich mit der KSV Holstein auf eine Auflösung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt. In Mainz erhält er einen Kontrakt bis 2020. Peitz bestritt in zweieinhalb Jahren 70 Spiele für die Kieler.