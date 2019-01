Ostseebad Boltenhagen

Polizei sucht nach Riesen-Echse aus Beton

17.01.2019, 14:38 Uhr | dpa

Die Polizei in Nordwestmecklenburg sucht nach einer Riesen-Echse aus Beton. Bei dem beige-braunen Tier handele es sich um eine künstlerisch gestaltete Sitzbank, teilte die Polizei in Wismar am Donnerstag mit. Sie verschwand bereits um den Jahreswechsel aus dem zweiten Stock eines Hotels in Boltenhagen. Da die 6000 Euro teure Bank sehr schwer ist, müssen mehrere Täter den Diebstahl begangen haben, vermutet die Polizei. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Sitzgelegenheit geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen zu melden.