Langenhagen

Flughafen Hannover erreicht Passagierrekord

17.01.2019, 14:45 Uhr | dpa

Der Flughafen Hannover hat im vergangenen Jahr einen Rekord von 6,32 Millionen Passagieren erreicht. Die Zahl der Fluggäste stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent, wie der Airport am Donnerstag mitteilte. Die beliebtesten Ziele waren wie in den Vorjahren Palma de Mallorca, München und Antalya. Neue Reiseziele sollen im laufenden Jahr angeflogen werden. Ab Frühjahr fliegt Finnair von Hannover direkt nach Helsinki. Neu im Plan sind auch Flüge nach Samos, Preveza und Kavala in Griechenland, nach Zadar in Kroatien sowie nach Lamezia Terme, Venedig und Brindisi in Italien.