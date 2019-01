München

Bezahlbarer Wohnraum: SPD fordert soziale Bodenreform

17.01.2019, 14:50 Uhr | dpa

Natascha Kohnen, Vorsitzende der SPD in Bayern, aufgenommen nach einer Landesvorstandssitzung. Foto: Daniel Karmann/Archiv (Quelle: dpa)

Im Kampf gegen steigende Mieten und Wohnungsnot fordert die Bayern-SPD eine Unterstützung der Kommunen beim Kauf von Bodenflächen. Mithilfe eines Bodenstrukturfonds sollen auch schwächere Kommunen die Möglichkeit bekommen, Böden zu kaufen, um dort bezahlbaren Wohnraum entstehen zu lassen. Außerdem sei es die Pflicht des Freistaats, seine Flächen den Kommunen zu "sozialen Preisen" anzubieten, sagte Bayerns SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen am Donnerstag zum Abschluss der Winterklausur in München. Bezahlbarer Wohnraum, vor allem in den Ballungsräumen, könne nur durch die Reform des Bodenrechts entstehen.