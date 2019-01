Schwerin

Agrarstaatssekretäre beraten Brexit-Folgen

17.01.2019, 15:31 Uhr | dpa

Heringe liegen im Hafen von Stahlbrode (Mecklenburg-Vorpommern) in einer Fisch-Kiste eines Fischers. Foto: Stefan Sauer/Archiv (Quelle: dpa)

Angesichts des bevorstehenden Brexits befürchten die Agrarstaatssekretäre der Bundesländer Absatzrückgänge beim Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. Nach der traditionellen Januar-Amtschefkonferenz zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin sagte Mecklenburg-Vorpommerns Staatssekretär Jürgen Buchwald am Donnerstag, er erwarte, dass sich die Bundesregierung mit Nachdruck dafür einsetzt, die negativen Folgen für Landwirte, Fischer, für die Holzindustrie und die Ernährungswirtschaft auf ein möglichst geringes Maß zu reduzieren. Zuvor hatte bereits die Fischereiwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns auf voraussichtliche Einbußen bei der Heringsfischerei in britischen Gewässern verwiesen.