Holzminden

Symrise will Umsatz bis 2025 in etwa verdoppeln

17.01.2019, 15:49 Uhr | dpa

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise will seinen Umsatz bis 2025 in etwa verdoppeln. Angetrieben von einem jährlichen Wachstum aus eigener Kraft um 5 bis 7 Prozent sowie Übernahmen soll der Umsatz bis dahin auf 5,5 bis 6 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages mitteilte. Zum Vergleich: Für 2018 hat der MDax-Konzern aus Holzminden ein Wachstum aus eigener Kraft auf mindestens rund 3,2 Milliarden Euro angepeilt. Trotz geplanter Investitionen sollen weiterhin 30 bis 50 Prozent des Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.