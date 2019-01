Frankfurt am Main

Bewährungsstrafe für IS-Propaganda auf Instagram

17.01.2019, 16:17 Uhr | dpa

Nach der Verbreitung antisemitischer Propaganda der Terrororganisation IS über die Internet-Plattform Instagram ist ein 31 Jahre alter Mann am Donnerstag zu vier Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Vor dem Landgericht Frankfurt räumte der Mann aus Marburg die Vorwürfe ein. Er sei vor mehr als zehn Jahren zum muslimischen Glauben konvertiert, habe sich aber mittlerweile vom IS abgewandt. Stattdessen versuche er nun, in seinem gelernten Beruf als Schweißer wieder Fuß zu fassen.

Die für radikalislamistische Straftaten in ganz Hessen zuständige Staatsschutzkammer des Frankfurter Gerichts sah daraufhin die Möglichkeit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Verurteilt wurde der 31-Jährige wegen eines Verstoßes gegen ein im Vereinsgesetz geregeltes Betätigungsverbot. Beim Strafmaß hielt sich das Gericht an die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.