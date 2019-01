Neustadt an der Weinstraße

Unfall mit zwei Schwerverletzten auf Autobahnzubringer

17.01.2019, 16:19 Uhr | dpa

Ein Überholmanöver hat bei Neustadt an der Weinstraße einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Laut Polizei wollte ein 29-Jähriger am Donnerstag auf einem Autobahnzubringer in Richtung A65 mindestens ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und missachtete dabei den Gegenverkehr. Das hätten unbeteiligte Zeugen ausgesagt.

Der Wagen des Mannes prallte den Angaben zufolge frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 49-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Notärzte und ein Rettungshubschauer waren im Einsatz. Die Straße wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Autos entstand Totalschaden.