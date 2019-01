Regensburg

Zweitligist Regensburg gewinnt Testspiel gegen Großaspach

17.01.2019, 16:20 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel in der Winterpause gegen die SG Sonnenhof Großaspach gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Donnerstag mit 1:0 (1:0) gegen das eine Klasse tiefer spielende Team aus Baden-Württemberg durch. Julian Derstroff erzielte in der 23. Minute das einzige Tor des Nachmittags. Am Samstag folgt für das Team von Coach Achim Beierlorzer das nächste Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten Würzburger Kickers.