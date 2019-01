Dresden

Opernstar Marlis Petersen gastiert an der Semperoper

17.01.2019, 16:24 Uhr | dpa

Opernstar Marlis Petersen gastiert ab Freitag an der Semperoper in Dresden. Die Sächsische Staatsoper konnte sie für die Partie der Hanna Glawari in der Operette "Die lustige Witwe" von Franz Lehár gewinnen, teilte das Haus am Donnerstag mit. Petersen zählt zu den besten Koloratursopranistinnen der Welt. Gastengagements führten sie unter anderem an die Opéra national de Paris, das Théâtre de la Monnaie in Brüssel, an die Staatsopern in Berlin, Hamburg, München und Wien sowie an die Metropolitan Opera in New York. Auch als Konzertsängerin ist sie in allen großen Musikzentren zu erleben. 2015 kürte die Zeitschrift "Opernwelt" sie zum dritten Mal zur Sängerin des Jahres.