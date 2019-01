Hannover

Arne Gabius startet beim Hannover-Marathon

17.01.2019, 16:24 Uhr | dpa

Der deutsche Rekordler Arne Gabius wird am 7. April beim Hannover-Marathon an den Start gehen. Dies gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Der 37-jährige Stuttgarter vom Verein TherapieReha Bottwartal lief bereits vor zwei Jahren in Hannover, musste das Rennen aber verletzt vorzeitig aufgeben. Seinen letzten Marathon bestritt er im Oktober 2018 in Frankfurt, wo er Neunter wurde.

In Hannover will Gabius versuchen, eine schwarze Serie zu beenden. Denn noch nie ist er bisher bei einem Frühjahrs-Marathon ins Ziel gekommen. In London 2016, Hannover 2017 und im vergangenen April bei eiskaltem Regenwetter in Boston stoppten ihn Verletzungsprobleme.