Nach Raubüberfall: Tatverdächtige in Schweiz ermittelt

17.01.2019, 16:26 Uhr | dpa

Rund anderthalb Jahre nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 40 Jahre alter Mann, der wegen einer anderen Tat in der Schweiz im Gefängnis sitzt, habe den Überfall gestanden, teilte die Lübecker Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er steht im Verdacht, im Juli 2017 den Tatort mit einer Schusswaffe abgesichert zu haben, während sein Mittäter aus einer Vitrine Uhren im Wert von mehr als 174 000 Euro raubte. Sein mutmaßlicher Mittäter konnte durch DNA-Spuren überführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Im Juli 2018 gaben Beamte der Münchener Kriminalpolizei den Lübecker Ermittlern einen Hinweis auf den 40-Jährigen, der in der Schweiz in Haft saß und einem der Räuber von der Ostsee ähnelte. Zuvor war der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" gezeigt worden. Ein anthropologisches Gutachten des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und deutliche Parallelen zu der Tat, die dem 40-Jährigen in der Schweiz vorgeworfen wird, führten schließlich im Dezember 2018 zu einem Geständnis des Mannes.

Der 40-Jährige und sein 42 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter sitzen derzeit in der Schweiz im Gefängnis. Die schweizerischen Strafverfolgungsbehörden hätten sich bereit erklärt, auch die Strafverfolgung wegen der Tat in Timmendorfer Strand zu übernehmen, so dass man ein entsprechendes Übernahmeersuchen stellen werde, kündigte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst an.