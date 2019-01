Dresden

Georgier vom Flughafen Leipzig-Halle abgeschoben

17.01.2019, 16:26 Uhr | dpa

Aus Sachsen sind am Donnerstag erneut zur Ausreise verpflichtete Georgier in ihre Heimat abgeschoben worden. Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums befanden sich 62 Betroffene an Bord. 26 davon hatten erfolglos in Sachsen Asyl beantragt, die anderen in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen, Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein. Im Vorjahr gab es bereits drei sogenannte Sammelcharter aus Sachsen nach Georgien. Insgesamt hat Sachsen im vergangenen Jahr 2003 Menschen abgeschoben. Ende November 2018 lebten hier noch knapp 12 000 ausreisepflichtige Ausländer.