Erfurt

Betrunkener verliert an Bratwurststand die Beherrschung

17.01.2019, 17:28 Uhr | dpa

Die Aussicht auf eine zu fade Bratwurst hat einen Mann in Erfurt zur Weißglut gebracht. Der 35-Jährige hatte gerade an einem Verkaufsstand seine Wurst bezahlt, als es ihn nach Salz und Pfeffer verlangte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Verkäuferin hatte diese Gewürze nicht vorrätig und sagte das dem Mann - woraufhin dieser ungehalten wurde, auf die noch auf dem Rost liegenden Bratwürste spuckte und weglief.

Auf seinem Weg schlug er am Mittwoch gegen die Scheiben diverser Geschäfte, bis ihn Polizisten aufgriffen. Die Beamten nahmen den Wüterich mit auf die Wache und stellten einen Promillewert von mehr als 2,6 fest. Nachdem er wieder aus der Dienststelle entlassen worden war, griff der Mann der Polizei zufolge unbeteiligte Passanten an. Er kam schließlich für mehrere Stunden in Gewahrsam und erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.