Buttstädt

Diebe stehlen 1000 Euro aus Kirche

17.01.2019, 17:30 Uhr | dpa

Dreiste Diebe haben bei einem Raubzug im Landkreis Sömmerda mehr als 1000 Euro in einer Kirche erbeutet. Sie brachen nachts in das Gotteshaus in Buttstädt ein und öffneten gewaltsam den Opferstock sowie eine Spendendose, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach knackten sie in der Nacht zum Mittwoch laut Polizei ein Auto, aus dem sie einen Akkuschrauber entwendeten, und brachen in ein Büro ein - ohne etwas mitzunehmen.