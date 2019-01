Lübeck

Schwer gestürzter Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

17.01.2019, 17:30 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Radfahrer, der am Mittwoch bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Donnerstag in einem Lübecker Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt. Der 19-Jährige war am Mittwoch auf einem Fußweg an einer Baustelle aus unbekannter Ursache gestürzt. Er wurde von Rettungskräften reanimiert und in eine Klinik gebracht.