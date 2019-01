Gotha

Ohne Führerschein in geklautem Wagen vor Polizei geflüchtet

17.01.2019, 17:52 Uhr | dpa

Ein unter Drogen stehender Mann ohne Führerschein hat in Arnstadt versucht, in einem geklauten Auto vor der Polizei zu türmen. Beamte wollten den Autofahrer spätabends kontrollieren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 37-Jährige ignorierte das Anhaltesignal am Mittwoch jedoch und trat aufs Gaspedal. Die Beamten verfolgten das Auto, bis es nach etwa 200 Metern wegen eines platten Reifens zum Stehen kam. Die Polizei stellte den Wagen sicher. Der Mann - der sich laut Polizei vehement zur Wehr setzte - wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.