Mehlingen

70-jähriger Autofahrer stirbt Frontalkollision

17.01.2019, 18:20 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Lieferwagen ist in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) ein Mann getötet worden. Der 70-Jährige war am Donnerstagmittag mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand geprallt und anschließend in den Gegenverkehr geschleudert worden, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte. Auf der Straße stieß der Wagen mit der Lieferfahrzeug zusammen. Ein Notarzt habe noch vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren, hieß es.