Erster Testspielerfolg für Kaiserslautern: Schad mit Siegtor

17.01.2019, 18:24 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat im zweiten Testspiel der Wintervorbereitung den ersten Sieg eingefahren. Gegen eine chinesische U-25 Auswahl gelang der Elf von Trainer Sascha Hildmann am Donnerstag ein 1:0(1:0)-Erfolg. Dominik Schad erzielte in der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Siegtreffer (14. Minute). Am Montag musste sich Lautern dem ungarischen Meister MOL Vidi FC noch mit 0:2 geschlagen geben.

Bevor die Pfälzer am 26. Januar gegen die SG Sonnenhof Großaspach in die verbleibenden Spiele der Rückrunde starten, steht am kommenden Dienstag (14.30 Uhr) die Generalprobe gegen den Regionalligisten FC Homburg auf dem Programm.