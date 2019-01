Frankfurt am Main

Skyliners verpflichten Aufbauspieler Tyler Larson

17.01.2019, 18:45 Uhr | dpa

Die Frankfurt Skyliners haben den amerikanischen Basketballprofi Tyler Larson verpflichtet. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, stand der Aufbauspieler zuletzt in Russland bei Parma Basket Perm unter Vertrag. Der 27 Jahre alte Larson erhält am Main einen Kontrakt bis zum Saisonende. "Tyler ist ein Point Guard, der aber auch auf der Position Zwei aushelfen kann. Er kann für sich selber und für seine Mitspieler kreieren", sagte Headcoach Gordon Herbert.