Neuwied

Radfahrerin von Rechtsabbieger getötet

17.01.2019, 18:49 Uhr | dpa

Eine 85-jährige Radfahrerin ist in Neuwied an einer Fußgängerampel von einem Auto erfasst worden und im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Der 61-jährige Autofahrer habe beim Rechtsabbiegen wahrscheinlich den Vorrang der Radfahrerin missachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft Koblenz will den Unfallhergang durch einen Gutachter klären lassen. Die Polizei stellte Auto und Fahrrad sicher.