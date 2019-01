Berlin

Hertha leiht Talent Friede an belgischen Erstligisten aus

17.01.2019, 19:44 Uhr | dpa

Hertha BSC verleiht Talent Sidney Friede bis zum Sommer an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der 20-jährige Offensivspieler hatte vor einem Jahr einen Profivertrag bei Hertha unterschrieben, kam im Team von Trainer Pal Dardai bisher aber lediglich in Testpartien zum Einsatz. Bei Mouscron arbeitet der Ex-Hertha-Coach Jürgen Röber als Sportdirektor, dessen ehemaliger Assistent Bernd Storck als Cheftrainer. Friede hatte seit 2011 die Hertha-Nachwuchsabteilung durchlaufen.