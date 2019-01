Berlin

Feuerwehr rettet 23 Menschen aus Seniorenwohnheim

17.01.2019, 21:00 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat in Berlin-Neukölln 23 Menschen aus einem Seniorenheim gerettet. In einem der Zimmer war am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Das Personal habe wegen eines ausgelösten Rauchmelders schnell reagieren können, hieß es. Ein Mensch wurde leicht verletzt, die anderen kamen mit dem Schrecken davon.