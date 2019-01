Moskva

Euroleague: Bayern München verpasst Coup bei ZSKA Moskau

17.01.2019, 21:18 Uhr | dpa

Die Basketballer des FC Bayern haben beim Tabellendritten der Euroleague eine unglückliche Niederlage kassiert. Der deutsche Meister verlor am Donnerstagabend mit 70:77 (37:35) beim russischen Spitzenteam ZSKA Moskau. Bis zum Schlussviertel lagen die Münchner in Führung, danach brach das Team von Trainer Dejan Radonjić ein.

Die Münchner erwischten einen exzellenten Start. Mit 20:6 führten die Bayern zwischenzeitlich im ersten Viertel. Der Euroleague-Champion von 2016 holte im zweiten Abschnitt den Rückstand wieder auf, ging aber nicht in Führung. Der noch ungeschlagene Tabellenführer der Bundesliga verteidigte bis zum Schlussviertel einen kleinen Vorsprung (57:52).

Sieben Minuten vor dem Ende ging Moskau durch Sergio Rodríguez erstmals in Führung (61:60). Die Bayern haderten in der Schlussphase mit einigen Schiedsrichterentscheidungen und verloren das letzte Viertel deutlich mit 13:25. Petteri Koponen und Nihad Dedovic waren mit jeweils zwölf Punkten die besten Werfer bei den Gästen.

Mit neun Siegen und zehn Niederlagen bleiben die Münchner vorerst auf dem siebten Tabellenplatz. Die besten acht Teams erreichen die Playoffs.

Die Bayern haben am Wochenende spielfrei. Erst am 22. Januar geht es in der Bundesliga nach Göttingen. Drei Tage später reisen die Münchner erneut nach Moskau, diesmal zum Stadtrivalen Khimki.