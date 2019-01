Monzingen

Kollision mit Lastwagen: Autofahrer stirbt an Unfallstelle

17.01.2019, 22:03 Uhr | dpa

Ein 67-Jähriger ist im Landkreis Bad Kreuznach mit seinem Auto gegen einen Lastwagen geprallt und noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann war auf der Bundesstraße 41 bei Monzingen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Lastwagen kollidiert. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus nach Bad Kreuznach gebracht. Die Bundesstraße wurde im Anschluss für etwa 5 Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.