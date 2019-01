Defekt an Auto löst Hausbrand mit vier Verletzten aus

17.01.2019, 23:03 Uhr | dpa

Ein technischer Defekt an einem Auto hat im Landkreis Trier-Saarburg einen Wohnhausbrand ausgelöst. In der Garage geriet zunächst das Auto in Brand. Die Flammen griffen auf die Garage und schließlich auf das Familienhaus über, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Familienvater habe das brennende Auto noch auf eine angrenzende Straße rollen lassen und sich dabei eine schwere Rauchvergiftung zugezogen, hieß es. Im Haus erlitten die Ehefrau und zwei Söhne laut Polizei leichtere Rauchvergiftungen. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr habe eine Ausdehnung des Feuers auf das gesamte Wohnhaus verhindern können, es sei aber ein hoher Sachschaden am Gebäude entstanden, hieß es.