Bremen

Bremer CDU stellt Entwurf für Wahlprogramm vor

18.01.2019, 00:48 Uhr | dpa

Die Bremer CDU stellt heute den Entwurf für ihr Wahlprogramm vor. Der Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, der Landesvorsitzende Jörg Kastendiek und der Vorsitzende der Programmkommission, Thomas vom Bruch, wollen über die thematischen Schwerpunkte informieren. Der Entwurf soll in den kommenden Wochen bei öffentlichen Veranstaltungen diskutiert werden. Ende März will die CDU ihr Programm auf einem Landesparteitag verabschieden. Bremen gilt als rote Hochburg. Seit 1945 stellt die SPD in dem Stadtstaat den Regierungschef. Die CDU will das ändern und bei der Landtagswahl am 26. Mai stärkste Kraft im kleinsten Bundesland werden.