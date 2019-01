Bad Kreuznach

Test mit bundesweit erstem Post-Autoschalter: Erste Bilanz

18.01.2019, 01:07 Uhr | dpa

Am bundesweit ersten Autoschalter der Deutschen Post DHL Group in Bad Kreuznach können seit einigen Wochen Pakete bequem vom Steuer aus abgegeben und entgegengenommen werden. Am heutigen Freitag (14.30 Uhr) will der Konzern eine erste Bilanz ziehen zum Testlauf. Dieser startete am 3. Dezember 2018 und soll zunächst sechs Monate laufen. Mit dabei sein wird neben dem Geschäftsbereichsleiter Filialvertrieb der Deutschen Post, Martin Weber, auch die Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD). An dem Schalter, der an einer schon bestehenden Filiale entstanden ist, werden auch andere Post-Services angeboten.