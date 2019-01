Frankfurt am Main

Ergebnis zu Frankfurter "Radentscheid" erwartet

18.01.2019, 01:11 Uhr | dpa

Im Ringen um mehr Sicherheit und Platz für Radfahrer in Frankfurt wird heute eine Entscheidung erwartet. Die Stadtregierung will sich festlegen, ob der "Radentscheid" zulässig ist oder nicht. Die Initiatoren hatten im Sommer weit mehr als die für ein Bürgerbegehren erforderlichen rund 15 000 Unterschriften vorgelegt, es fehlte aber noch die rechtliche Prüfung durch die Stadt. Auch in Kassel und Darmstadt setzen sich Initiativen auf diesem Weg für einen besseren Radverkehr ein.

Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hatte allerdings bereits angedeutet, dass der Radentscheid nach Beurteilung des Rechtsamts unzulässig sei. Hauptkritikpunkt seien "nicht belastbare Finanzierungsvorschläge". Es sei aber davon auszugehen, dass der Magistrat den Initiatoren "Gespräche anbieten wird".

Heiko Nickel vom Organisatorenteam des "Radentscheids" in Frankfurt sagte, er hoffe, "dass der Magistrat einsieht, dass die Verkehrspolitik der vergangenen 30 Jahre, die auf das Auto gesetzt hat, nicht die Verkehrspolitik der nächsten 30 Jahre sein kann". Im Falle einer Ablehnung durch den Magistrat sei man verhandlungsbereit.

Unter dem Motto "Wir fangen schon mal an" wollen die Initiatoren am (morgigen) Freitag um 15 Uhr in der Gallusanlage selbst einen Radweg anlegen. Es solle symbolisch gezeigt werden, "wie Radinfrastruktur in Frankfurt in der gefährlichen Gallusanlage aussehen kann".