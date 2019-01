Berlin

Agrarmesse Grüne Woche öffnet für Besucher

18.01.2019, 01:33 Uhr | dpa

Eine Hand hält Süßigkeiten aus Waldbeeren, bei der Grünen Woche 2019 in der Halle von Finnland zu sehen. Foto: Christoph Soeder (Quelle: dpa)

Die Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche öffnet heute für Besucher. Der traditionelle Branchentreff in Berlin verbucht in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung von 1750 Ausstellern aus 61 Ländern. Bis zum 27. Januar werden rund 400 000 Besucher in den Hallen unter dem Funkturm erwartet. Sie können sich über die Lebensmittelproduktion oder neue Landtechnik informieren und Spezialitäten probieren. Partnerland der Messe ist diesmal Finnland.

Zum Eröffnungsrundgang werden unter anderem Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet. Diskussionsthemen bei der Messe sind auch Tier- und Umweltschutz und die weitere Digitalisierung der Landwirtschaft.