Frankfurt am Main

Lebensgefährtin im Badezimmer erdrosselt: Prozess

18.01.2019, 02:14 Uhr | dpa

Weil er seine Lebensgefährtin im Badezimmer erdrosselt haben soll, hat sich vom heutigen Freitag an ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Tat ereignete sich laut Anklage am Ostersonntag vergangenen Jahres in der Wohnung der Frau in Frankfurt-Zeilsheim. Nach Alkohol- und Drogenkonsum kam es offenbar zum Streit zwischen den beiden Partnern, die Frau soll mit einem Elektrokabel getötet worden sein. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus. Der Angeklagte ist ein Marokkaner. Die Schwurgerichtskammer hat bislang zehn Verhandlungstage bis Ende März anberaumt.