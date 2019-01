Hannover

Niedersachsen-Konjunkturprognose: Abschwächung möglich

18.01.2019, 02:44 Uhr | dpa

Die Wirtschaft in Niedersachsen hat 2018 gebrummt - wie es in diesem Jahr weitergeht, darüber informiert heute die IHK in Hannover. Hauptgeschäftsführer Horst Schrage legt die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage vor. Nach einer Prognose der Norddeutschen Landesbank wird sich die Konjunktur 2019 in Niedersachsen zwar weiter positiv entwickeln, allerdings wird sich das Wirtschaftswachstum abschwächen. Die NordLB geht von einem Wachstum von 0,8 Prozent aus, nach 1,0 Prozent in 2018 und 2,5 Prozent in 2017.