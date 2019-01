Frankfurt am Main

Messerattacke auf Ex-Lebensgefährten von Partnerin: Prozess

18.01.2019, 03:14 Uhr | dpa

Wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke auf den ehemaligen Lebensgefährten seiner Partnerin hat sich von heute an ein 18-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage geht von versuchtem Totschlag aus. Aus noch ungeklärter Ursache war der Angeklagte im Juli vergangenen Jahres auf dem Bürgersteig im Frankfurter Gallusviertel mit seinem Kontrahenten in Streit geraten. Mehrere Messerstiche trafen das Opfer vor allem am Rücken, so dass der Mann notoperiert werden musste. Die Jugendstrafkammer hat vorerst sechs Verhandlungstage bis Anfang Februar terminiert.