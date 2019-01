Bad Ems

In Häfen 16,3 Millionen Tonnen Güterumschlag in neun Monaten

18.01.2019, 05:39 Uhr | dpa

16,3 Millionen Tonnen Fracht hat die Binnenschifffahrt in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 in rheinland-pfälzischen Häfen umgeschlagen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems waren das 8,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Empfang stieg um 13,5 Prozent auf 9,3 Millionen Tonnen, der Versand um 2,0 Prozent auf sieben Millionen Tonnen.