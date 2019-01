Hannover

Mensch läuft über Autobahn und stirbt nach Unfall

18.01.2019, 05:51 Uhr | dpa

Beim Überqueren einer Autobahn ist ein Fußgänger von einem Kleintransporter erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die Person sei zwischen den Kreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Ost über die A7 gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Freitag. Das Opfer sei kurz darauf noch am Unfallort gestorben, sagte der Sprecher. Details zum Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Autobahn war nach dem Unfall am späten Donnerstagabend zwischenzeitlich voll gesperrt. In der Nacht konnte sie wieder freigegeben werden. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.