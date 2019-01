Hamburg

Fußgängerin von Auto erfasst: lebensbedrohlich verletzt

18.01.2019, 06:02 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin ist in Hamburg beim Überqueren einer Straße lebensgefährlich verletzt worden. Die 31-Jährige war im Stadtteil Billstedt einige Meter neben einer roten Fußgängerampel über die Straße gegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht auf Freitag. Ein 24-Jähriger Autofahrer erfasste die Frau mit seinem Wagen. Sie kam nach dem Unfall am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Sprecherin bestand Lebensgefahr.